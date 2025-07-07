Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Meclis Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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