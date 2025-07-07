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12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit düşen askerlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuyla ilgili ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti, ""Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 17:25, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 17:27
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12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakarlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde TSK komuta kademesi ile gittiği Yüksekova'da metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler, 6 kahraman Mehmetçiğin son yolculuklarına uğurlandığı tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Pençe Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melik Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından bir mağarada arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır."

"Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir"

Elim hadise sonucu 12 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu hatırlatan Bakan Güler, "Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakarlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak, fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan hadiseye ilişkin inceleme başlatıldığını dile getiren Bakan Güler, "Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir" şeklinde konuştu.

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