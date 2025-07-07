Hatay'daki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karakese Mahallesi Kırmızıburun mevkisinde 4 Temmuz'da başlayan ve ertesi gün kontrol altına alınan yangının ardından jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

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