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Kara Yolu Yatırımlarıyla Türkiye'nin Ulaşım Ağı Güçleniyor

Türkiye'de son 23 yılda kara yolu yatırımlarıyla ulaşım ağı genişledi. Konya'da yeni projelerle şehirler arası bağlantılar güçleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 13:37, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 13:34
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Kara Yolu Yatırımlarıyla Türkiye'nin Ulaşım Ağı Güçleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda kara yolu ağını güçlendirmek için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının, bugün 29 bin 771 kilometreye çıkarıldığını vurguladı. Uraloğlu, Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, kara yolları yatırımlarının şehirleri, insanları ve ekonomiyi bir araya getirdiğini ifade etti.

Yüksek Standartlı Yol Ağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonuyla başlatılan bölünmüş yol seferberliği kapsamında, ülkenin dört bir yanında kara yolu ağının güçlendirildiğini belirten Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

  • 2002'de sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken, bugün 77 il güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağlandı.
  • Doğu-batı yönünde 8 bin 524 kilometrelik 5 ana kara yolu aksının yüzde 92'si tamamlandı.
  • Kuzey-güney yönünde 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksın yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı.

Konya'nın Stratejik Önemi

Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden biri olduğunu hatırlatan Uraloğlu, kentin doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası olduğuna dikkat çekti.

Toroslar'a Mühür: Dev Projeler

Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 2002'den bugüne 151 milyar liranın üstünde yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 167 kilometreden 1289 kilometreye çıkarıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktası olan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli hizmete açıldı. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Toroslar, tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilebiliyor. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkenin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü Konya'da inşa edildi.

  • Konya-Ankara yolu
  • Konya-Afyonkarahisar yolu
  • Konya-Aksaray yolu
  • Konya-Karaman yolu
  • Konya-Seydişehir yolu
  • Konya-Beyşehir yolu
  • Konya-Belören-Hadim yolu

gibi birçok önemli proje tamamlandı.

Seydişehir-Bozkır Yolu ve Hedefler

Seydişehir ile Bozkır'ı birbirine bağlayan yolun sosyo-ekonomik önemi vurgulandı. Temeli atılan yol, Konya'nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerine güç katacak alternatif bir ulaşım koridoru olacak. Kalan 30,5 kilometrelik kesim, BSK kaplamalı olarak tamamlanacak. Bu kesimin 3,9 kilometresi bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise tek yol standardında inşa edilecek. Çalışmaların 2028 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.Yatırımın temeli, yapılan duanın ardından atıldı.


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