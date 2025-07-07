2024 KPSS Branş Sıralamaları ÖSYM Sisteminde Yayımlandı

2024-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim): Branş Bazında Sıralamaların Güncellenmesi hakkında yapılan duyuruya göre, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş Bazında Sıralama Nedir?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş olup, adayların kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz ve her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Sıralama Hazırlanırken Dikkat Edilen Noktalar

Sıralama işlemleri, adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır.

Sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri dikkate alınmıştır.

Teknik Açıklama ve Detaylar

Adaylar, branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurmaları gereken bilgileri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler:

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik AçıklamaAdaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.