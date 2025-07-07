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İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Özkanlı'nın 20 Nisan'da yaptığı paylaşımda da "Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır" yazdığı görüldü. İHH Derneğinden yapılan açıklamada da Özkanlı'nın yetim sponsoru olduğu belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 23:30, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 23:34
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İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyon bölgesinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesi olayında şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı 7 kahraman askerimizin ise tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Askerlerimizin şehadet haberi sonrası gündeme gelen bazı detaylar ise daha da hüzne boğdu.

ACI HABER ANNESİNE VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı da şehit oldu. 2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi, memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı.

2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

YETİMLERE BURS VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şehit Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Şehit Özkanlı'ya ait olduğu belirtilen WhatsApp yazışmaları, sosyal medyada gündem oldu.Özkanlı'nın, maaşının bir kısmını öğrencilere burs vermek için ayırdığı öğrenildi. Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

Sosyal medyada yer alan habere göre, Özkanlı'ın kendisi de yetimdi...

İHH: ŞEHİT ÖZKANLI YETİM SPONSORUYDU

İHH Derneğinden yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerimiz Özkan Özkanlı'nın, yetim sponsorluğu kapsamında desteklediği evladımıza olan desteğini, kendisinden sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aziz hatırasını yaşatmaya ve emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." denildi.

Cenaze Töreni

Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

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