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Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi duran Sevcan öldü, soruşturma başlatıldı

Hatay'da soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği kamu hastanesinde yapılan antibiyotik iğne sonrası kalbinin durduğu iddia edilen ve tekrar çalıştırıldıktan sonra sevk edildiği özel hastanede tedaviye alınan Sevcan Cihan (36), 2 ay sonra hayatını kaybetti. Cihan'ın cenazesi toprağa verilirken, ailesinin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 15:35, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 16:01
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Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi duran Sevcan öldü, soruşturma başlatıldı

Samandağ ilçesinde yaşayan evli ve 6 çocuk annesi Sevcan Cihan, 14 Mayıs'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, burada antibiyotik iğne yapılan Cihan, taburcu edildikten sonra hastane bahçesinde fenalaştı. Ailesi tarafından hastanenin acil servisine götürülen Sevcan Cihan'ın kalbinin durduğu belirlendi. Acil servis ekibinin müdahalesiyle Cihan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı ancak hastanede kardiyoloji bölümü bulunmadığı için ileri tedavisi yapılamadı. Sevcan Cihan, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Cihan, dün hayatını kaybetti. Sevcan Cihan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede, Cihan'ın eşi Ekrem Cihan, ailesi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü. Aile, ihmal olduğu gerekçesiyle kamu hastanesinden şikayetçi oldu.

'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Sevcan Cihan'ın yengesi Çiğdem Tokmak, yaşananlara tepki göstererek, "Yengem iğne yapıldıktan sonra hemen dışarı çıkarıldı. Yarım saat bile bekletilmedi. Dışarı çıktıktan hemen sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Biz tekrar hastaneye götürdük ama orada da müdahale edemediler çünkü kardiyoloji bölümü yoktu. Biz mağdur olduk. Yetkililerden tek isteğimiz, sorumluluklarını yerine getirmeleri. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

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