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47 yaşındaki uzman jandarma, kolon kanserine yenik düştü

Bursa'da kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Uzman Jandarma Ahmet Pola (47), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 15:47, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 15:47
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47 yaşındaki uzman jandarma, kolon kanserine yenik düştü

Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma İkmal Uzman Jandarma 6'ncı Kademeli Çavuş Ahmet Pola'ya, bir süre önce kolon kanseri teşhisi konuldu. 3 çocuk babası Ahmet Pola, tedavi gördüğü Bursa'daki özel hastanede dün hayatını kaybetti.

Ahmet Pola için Orhangazi ilçesinde askeri tören düzenlendi. Yeniköy Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'nde düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uzman Jandarma Ahmet Pola, kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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