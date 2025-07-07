Putin'in görevden aldığı bakan aracında ölü bulundu

Rus basınında, bir dönem Kursk valisi olan Starovoyt'un aleyhine yolsuzluk davası sürecinin başladığı haberleri yer aldı.

Starovoyt, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bu sabah görevden alınmıştı.

İlk belirlemelere göre, vücudunda kurşun izlerine rastlanan Starovoyt'un intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğuna işaret edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı kaydedildi.

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