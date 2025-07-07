İstinaf Ayhan Bora Kaplan'a verilen 68 yıl hapis cezasını onadı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ali Şallı, Aydın Eralp, Barış Kurt, Berk Uğur, Cemil Kumaşçıoğlu, Doğukan Bağcı, Doğuşcan Uğurlu, Ferit Çelik, İsa Aktaş, Koray Erbakan, Muammer Çetinkaya, Muhittin Mert Koçoğlu, Mustafa Koç, Mümin Ali Beldek, Oğuz Ercengiz, Tuncay Ercengiz, Umut Can Nergiz, Volkan Bozkurt ve Yunus Fener'in "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan beraatına karar vermişti. Haklarında "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan hüküm kurulan sanık Fethi Koyuncu 5 yıl, Muhammet Kaplan, Tansel Aktan ve Yusuf İzzet Savaş 3 yıl 9'ar ay, Kanber Keskin 3 yıl 1 ay 15 gün, Adnan Kaplan, Burak Kapucu, Deniz Urcan, Emir Akyol, Fatih Güler, Hasan Aslantaş, Hasan Can Saraçoğlu, Levent Erdoğan, Mahmut Gökhan Çanga, Mehmet Karakuş, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Murat Altay, Mutlu Ayaş, Sercan Keleş, Ufuk Demirci, Emre Karataş, Ersoy Yahya ve Umutcan Yıldırım 2 yıl 6'şar ay, Ali Dönmez, Arif Buğra Meşe, Ertan Yigen, Furkan Anıl Bahar, Murat Sağlam, Uğur Pekşen 2 yıl 1'er ay, sanık Gökhan Gülümser ise 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Firari Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu 6 sanığın ise dosyası ayrılmıştı. Buna göre "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından sanık Barış Kurt 10 yıl 9 ay 10 gün, sanıklar Muhammet Kaplan ve Adnan Kaplan 17 yıl 3'er ay, sanık Burak Kapucu ise 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı

Mahkeme cezaları onadı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 61 kişinin yargılandığı davada örgüt elebaşı Bora Kaplan'a "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yapılan istinaf başvurusunu reddederken, diğer sanıklar ve Ayhan Bora Kaplan'a verilen cezaları yerinde buldu.