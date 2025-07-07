7 yaşındaki Mert'in şırınga çikolatadan ölümü ile ilgili davada karar

Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
Emekliye zam Meclis gündeminde
Emekliye zam Meclis gündeminde
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 3,4 Milyar Dolar
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
Altun'dan Diyanet'e tam destek! Cuma hutbeleri için teşekkür etti
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir Aliağa'da Mera ve Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
Bakan Kurum yangın bölgesinde: Hep birlikte birbirimize sarılacağız
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

7 yaşındaki Mert'in şırınga çikolatadan ölümü ile ilgili davada karar

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 10 sanığın tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 5 sanığı 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan hapis ve adli para cezasına çarptırırken, 5 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 20:13, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 20:13
Yazdır
7 yaşındaki Mert'in şırınga çikolatadan ölümü ile ilgili davada karar

Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Avcı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

'HER DURUŞMAYA ÜZÜNTÜYLE KATILDIM'

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan Fatma Şahin ve Koray Hozantaş katıldı. Diğer sanıklar duruşmada hazır bulunmadı. Duruşmada Mert Yağız Köksal'ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Sanık Fatma Şahin, "Mahkeme sürecindeki her duruşmaya üzüntüyle katıldım. Alınan 3 bilirkişi raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin sorumlu olmadığı açıkça belirtilmiştir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık Koray Hozantaş ise "Her duruşmaya acıyı yüreğimde hissederek katıldım. Ancak bu olayda herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Şırınga çikolataların kantinde satışıyla ilgili denetim yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğu yazışmalarla sabittir. Bilirkişi raporlarında da kusurum olmadığı belirtilmiştir" diyerek beraatini istedi.

5 SANIK CEZA ALDI, 5 SANIK İÇİN DE BERAAT KARARI VERİLDİ

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, kantin görevlisi sanık Neşe Yavuz'u 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Okul müdürü sanık Abdulkadir Pehlivan'a aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıklar firma sahibi Yunus Taycı, firma yetkilileri Servet Yılmaz ve Uğur Yılmaz hakkında da ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu cezalar adli para cezasına çevrilerek her biri için 605 gün karşılığı 48 bin 400 TL adli para cezası uygulanmasına hükmedildi. Sanıklar öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak, okul müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, Tarım Bakanlığı Gıda Kontrolörleri Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hakkında ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat kararı verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber