Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi marjında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 21:06, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 21:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.