Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam, katsayı ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin genelgesini yayımladı.

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

Bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.