8 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları
8 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi Tanıtım Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP ve DEM Parti, Meclis Grup Toplantıları gerçekleştirecek.
(TBMM/15.00/10.45/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.
(Bolu)
SPOR
1- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Yarı final ilk maçında Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek.
(New York/22.00)
2- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak ve ilk antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
(İstanbul/10.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları başlayacak.