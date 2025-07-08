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8 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

8 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 00:04, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 00:06
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8 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti, Meclis Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu)

SPOR

1- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Yarı final ilk maçında Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

(New York/22.00)

2- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak ve ilk antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları başlayacak.

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