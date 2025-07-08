8 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Yarı final ilk maçında Fluminense ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Yönetim Sistemi Tanıtım Programı'na katılacak.

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