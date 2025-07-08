Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Yunus polisler kaza yaptı! 2 polis yaralandı
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 6 Ayda 1,5 Milyar TL Ceza
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
636 Milyon TL Vurgun Yaptılar! 105 Kişi Dolandırıldı, 8 Gözaltı
Emekliye zam Meclis gündeminde
Emekliye zam Meclis gündeminde
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Kırmızı Bültenle Aranan 15 Suçlu Türkiye'ye Getirildi
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
Yeni haftayla birlikte aşırı sıcaklar geliyor
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
AK Parti'den şehit olan 5 askerimiz için başsağlığı mesajı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 00:42, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 00:44
Yazdır
Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/8/2015 tarihli ve 29449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan " veya" ibaresi "," şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bendine "programcı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", avukat, çözümleyici, grafiker, istatistikçi, öğretmen veya tercüman" ibaresi ve (3) numaralı alt bendine "memur" ibaresinden sonra gelmek üzere ", koruma ve güvenlik görevlisi" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber