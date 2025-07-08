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Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı

Gümüşhane-Trabzon karayolunda aracı ile seyir halinde olan Yahya Gülgönül, bir anda önüne fırlayan ayıya çarptı. Metrelerce sürüklenen ayı telef oldu, araçta ise maddi hasar var.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 07:23, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 07:34
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Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı

Kaza gece saatlerinde merkeze bağlı İkisu köyü yakınlarında meydana gelen geldi. Arabası ile Gümüşhane'den Trabzon istikametine ilerleyen Yahya Gülgönül aniden yola çıkan bir ayıya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen ayı olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sürücü Gülgönül ve araçta bulunan bir şahsın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından telef olan ayı yoldan kaldırılarak alanda temizlik yapıldı.

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