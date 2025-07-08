Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğusunda sağanak yağış uyarısı yaptı. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 07:32, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 07:37
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Aşağıda 8 Temmuz 2025 için bölge bölge hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:
Marmara Bölgesi
- BALIKESİR: 39°C, az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 39°C, az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 33°C, az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi
- DENİZLİ: 41°C, az bulutlu ve açık
- İZMİR: 36°C, az bulutlu ve açık
- MANİSA: 42°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
- ADANA: 35°C, parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA: 34°C, az bulutlu ve açık
- HATAY: 32°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
- ANKARA: 36°C, az bulutlu ve açık
- ÇANKIRI: 37°C, az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR: 36°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
- BOLU: 33°C, az bulutlu ve açık
- DÜZCE: 37°C, az bulutlu ve açık
- SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- AMASYA: 37°C, parçalı ve az bulutlu
- ARTVİN: 30°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- ERZURUM: 25°C, parçalı ve az bulutlu
- KARS: 24°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 37°C, az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- DİYARBAKIR: 40°C, az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 38°C, az bulutlu ve açık
- MARDİN: 35°C, az bulutlu ve açık
Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.