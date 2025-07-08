Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Aşağıda 8 Temmuz 2025 için bölge bölge hava durumu tahminlerini bulabilirsiniz:

Marmara Bölgesi

BALIKESİR: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık EDİRNE: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık İSTANBUL: 33°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

DENİZLİ: 41°C, az bulutlu ve açık

41°C, az bulutlu ve açık İZMİR: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık MANİSA: 42°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

ADANA: 35°C, parçalı ve az bulutlu

35°C, parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 34°C, az bulutlu ve açık

34°C, az bulutlu ve açık HATAY: 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 36°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

BOLU: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık DÜZCE: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

AMASYA: 37°C, parçalı ve az bulutlu

37°C, parçalı ve az bulutlu ARTVİN: 30°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

30°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM: 25°C, parçalı ve az bulutlu

25°C, parçalı ve az bulutlu KARS: 24°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 37°C, az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık MARDİN: 35°C, az bulutlu ve açık

Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.