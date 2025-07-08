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19 ilde siber suç operasyonu: 66 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 66 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklanırken 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 08:15, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 08:13
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19 ilde siber suç operasyonu: 66 şüpheli yakalandı

Siber suçlara karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Yurt genelinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarla suç örgütlerine darbe vurulmaya devam ediliyor. Son operasyona ilişkin ayrıntılar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada, hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27'si tutuklandı, 31'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Tespit Edilen Suçlar

  • Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç sağlamak,
  • Araç satışı ilanları altında vatandaşları dolandırmak,
  • Mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çekmek,
  • Yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı adı altında kimlik bilgisi ve şifre elde edip nitelikli hırsızlık yapmak,
  • Vatandaşları arayarak, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırmak.

Soruşturma Başlatılan İller ve Suçlar

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli olmak üzere toplamda 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında;

  • Yasa Dışı Bahis,
  • Nitelikli Hırsızlık ve
  • Nitelikli Dolandırıcılık

suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldı.


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