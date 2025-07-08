Giyilebilir güneş panelleri tanıtıldı

Bahçeli'den Özel'in Çağrısına Destek: Yargılama Canlı Yayınlansın
Bahçeli'den Özel'in Çağrısına Destek: Yargılama Canlı Yayınlansın
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
Rekor Gıda Denetimi: 104 Bin Denetim, 154 Milyon Lira Ceza
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Sözleşmeli Personel Maaşlarına Dair Genelge Yayımlandı
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
Yumurta Fiyatlarına Zam Geldi
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
DMM'den Kabine Değişikliği Haberlerine Açıklama
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Diplomatlık sürecine ilk adımda başvurular alınmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul etti
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Hükümlü ve Tutuklulara Tarım ve Hijyen Eğitimi Verilecek
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aksaray OSB'de Fabrika Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
İSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Şehit Sayımız 12'ye Yükseldi
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Giyilebilir güneş panelleri tanıtıldı

Japonya'daki Expo 2025 fuarında tanıtılan ultra ince ve esnek güneş panelleri, giyilebilir teknolojiye dönüştü. Boya kadar hafif bu paneller, güneş ışığıyla çalışan serinletici yeleklere entegre edilerek sıcak havalarda çalışanlara destek sağlıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 08:27, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 10:28
Yazdır

Japonya'nın Osaka kentinde 2025 Dünya Fuarı hazırlıkları sürerken, çalışanlar dikkat çeken bir yenilikle sıcak havayla başa çıkıyor: Güneş enerjisiyle çalışan serinletici yelekler.

Yeleklerin üzerindeki ultra ince ve esnek güneş panelleri, sadece 4 gram ağırlığında ve giyilebilir teknolojiyle entegre edilerek boyun bölgesine yerleştirilen fanlara enerji sağlıyor.

Yelekler, Toyota Group şirketi Toyoda Gosei, güneş paneli girişimi Enecoat Technologies ve tekstil üreticisi Seiren iş birliğiyle üretildi.

Geleneksel panellerden farklı

Yeleklerde kullanılan paneller, klasik silikon güneş panellerinden farklı olarak perovskit adı verilen kristallerden üretildi. Bu teknoloji sayesinde paneller çok daha hafif, esnek ve düşük ışıkta bile çalışabiliyor. Hatta bulutlu ve gölgeli havalarda bile enerji üretimi mümkün.

Laboratuvar ortamında bu paneller yüzde 21,2 verimlilikle çalışıyor. Gerçek ortam koşullarında ise Expo 2025 alanında test ediliyor ve günlük performans verileri toplanıyor.

Güneşsiz ortamda da enerji üretiyor

Perovskit hücrelerin en büyük avantajlarından biri, düşük ışıkta da çalışabilmesi. Enecoat Teknolojileri CTO'su Tamotsu Horiuchi, bu panellerin LED ve floresan ışığıyla bile enerji üretebildiğini vurguluyor. Ayrıca çatı gibi ağır silikon panelleri taşıyamayan yüzeylerde kullanılabiliyor.

Expo alanında yalnızca giyilebilir teknoloji değil, kavisli akıllı direkler, otobüs terminali çatısı ve Panasonic pavyonunun sanatsal dış cephesi gibi çeşitli uygulamalarda da perovskit paneller sergileniyor.

Tek sorun dayanıklılık

Tüm bu avantajlarına rağmen perovskitlerin ticari kullanımda önünde iki büyük engel var:

Kısa ömür: Güneş, nem ve UV ışınlarına karşı silikon panellere kıyasla daha hassaslar.

Kurşun içeriği: Panellerin bazı türlerinde toksik kurşun kullanılıyor, ancak sızıntı riski düşük.

Bilim insanları bu sorunları çözmek için koruyucu cam katmanlar, katkı maddeleri ve yeni üretim teknikleri üzerinde çalışıyor. İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden Dr. Hashini Perera, son araştırmasında panel ömrünü 10 kata kadar artırabilecek bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Enerjiyi şehirde üretmek

Japonya, 2040 yılına kadar 20 gigawatt güneş enerjisi üretmeyi hedefliyor. Bu, yaklaşık 20 nükleer santralin kapasitesine denk.

Perovskit panellerin kentsel alanlara kurulabilirliği, enerjinin üretildiği yerde tüketilmesini sağlayarak şehirleri daha verimli hale getirebilir.

Horiuchi'ye göre bu teknoloji, gelecekte akıllı saatlerden telefonlara kadar giyilebilir cihazlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber