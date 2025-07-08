FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına 8 ilde eş zamanlı operasyon

FETÖ terör örgütüyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ankara merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen operasyon, örgütün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik önemli adımlar içeriyor. Soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilere yönelik gözaltı kararları alındı. Özellikle, şüphelilerin bir kısmının halen aktif olarak kamu kurumlarında çalışıyor olması, operasyonun önemini artırıyor.

Operasyonun Detayları

25 gözaltı kararı verildi.

verildi. Şüphelilerden 19'u Dışişleri teşkilatında çeşitli kademelerde çalışırken örgütle irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldı.

Dışişleri teşkilatında çeşitli kademelerde çalışırken örgütle irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldı. 4'ü ilgili kurumda, 2'si ise farklı kurumlarda aktif olarak çalışıyor.

Soruşturmanın Gelişmeleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin ByLock adlı gizli haberleşme programını kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere ilişkin yazışmalar yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, etkin pişmanlık ifadelerinde bu faaliyetlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Gözaltı Süreci

Toplamda 25 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 08.07.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.



