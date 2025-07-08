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Ankara'da Restoran Dolandırıcılığı: 25 Şüpheli Yakalandı

Ankara Emniyeti, tanışma uygulamalarında kadın profilleriyle tuzak kurup mağdurlardan zorla para alan çeteye operasyon yaptı. 5 milyon lira ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 08:46, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 08:47
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Ankara'da Restoran Dolandırıcılığı: 25 Şüpheli Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbet Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan operasyonlarda, kadın profilleri üzerinden tanışma uygulamaları aracılığıyla erkeklerle iletişime geçen şüphelilerin, mağdurları özel olarak belirledikleri ve kendilerine ait restorana götürdükleri tespit edildi. Şüpheliler, mağdurları önce buluşma bahanesiyle davet etti, ardından iş yerinde yüksek meblağlı adisyonlar üzerinden zorla para tahsilatı yaptı.

Şüphelilerin Yöntemi ve Uyguladıkları Baskı

  • Şüpheliler, tehdit, darp ve baskı yoluyla mağdurları korkutarak, bazen nakit, bazen POS cihazları, bazen de doğrudan banka transferleri ile paraları tahsil etti.
  • Tahsilatların ardından mağdurlar sosyal medyada engellendi.

Organize Suç Yapısı ve Roller

  • Sistemi yöneten şüpheliler, her bir rolü organize etti.
  • "Yazıcı" olarak adlandırılan şahıslar internet üzerinden mağdurla iletişim kurdu.
  • Rolü gereği "serçekuş" diye adlandırılan kadınlar mağduru mekana yönlendirdi.
  • Mekan içerisinde garson, güvenlik ve işletmeci konumundaki örgüt üyeleri tarafından fahiş fiyatlı hesap çıkarıldı.
  • Ödemeyi reddeden mağdurlara yönelik fiziksel şiddet uygulandı ve paranın örgüt içinde paylaşıldığı anlaşıldı.

Operasyonun Sonuçları

  • Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucunda toplam 30 olay tespit edildi.
  • Bu olaylara karıştığı belirlenen 25 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlar sonucunda 5 milyon lira nakit para ve 4 adet silah ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.


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