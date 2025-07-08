Park Halindeki Araçtan 1,5 Milyon Lira Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Zeytinburnu'nda park halindeki bir aracın camını kırarak, içerisinde 1,5 milyon lira bulunan çantayı çaldığı iddia edilen Peru uyruklu 3 zanlı tutuklandı. Olay, mağdur M.P.'nin iş yeri ödemeleri için bankadan çektiği paranın ticari aracının içerisinden çalındığı ihbarı üzerine ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı.

Olayın Gelişimi

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki aracın camını kırarak içerisindeki çantayı aldığını tespit etti.

Daha sonra diğer iki şüpheliyle birlikte olay yerinden kendi araçlarıyla kaçtıkları belirlendi.

Zanlıların Yakalanması

T.P.L.H. (69) , W.W.G.M. (43) ve J.A.P. B. (68) isimli Peru uyruklu zanlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı 'nda yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

, ve isimli Peru uyruklu zanlılar, 'nda yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin aracın camını kırıp içerisindeki çantayı alarak kaçtığı anlar yer alıyor.



