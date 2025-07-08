Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "4+4+4" zorunlu eğitim sistemine yönelik yapılan geniş çaplı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 36 binden fazla katılımcı yer aldı. Özellikle liselerde "2+2" olarak adlandırılan, 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı eğitim modeli önerisinin öne çıktığı belirtildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim süresini uzun bulduğunu ve sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Zorunlu Eğitim Sistemine Yönelik Araştırmanın Detayları

Araştırma, 81 ilde gerçekleştirildi ve katılımcıların il dağılımı ülke nüfus yapısını yansıtacak şekilde dengelendi. En yüksek katılım İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden sağlandı. Araştırma, zorunlu eğitim sistemine dair sahadaki deneyimleri ve beklentileri bütüncül biçimde yansıtan ilk çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

Araştırmanın Öne Çıkan Bulguları

Öğretmenlerin %93,8'i , okul yöneticilerinin %97,1'i , öğrencilerin %78,5'i ve velilerin %78,8'i , 12 yıllık mevcut zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gerektiğini belirtti.

, , ve , 12 yıllık mevcut zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gerektiğini belirtti. Mevcut sürenin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı öğretmenlerde %5,3, yöneticilerde %2,5, öğrencilerde %19,7, velilerde ise %19,6 olarak ölçüldü.

Zorunlu eğitimin süresinin uzatılması gerektiğini savunanların oranı ise tüm gruplarda %2'nin altında kaldı.

Zorunlu eğitim süresinin uzunluğunun iş dünyasında ara eleman bulmayı zorlaştırdığı görüşü öğretmenlerde %87,8, yöneticilerde %93,1, velilerde ise %71,6 oranında paylaşıldı.

Zorunlu eğitim süresinin uzunluğunun okul terki riskini artırdığı görüşü öğretmenlerde %70, yöneticilerde %78,9, öğrencilerde %67,2, velilerde ise %52,6 olarak kaydedildi.

Mesleki Yönlendirme ve Lise Son Sınıf Görüşleri

"Yeterli yönlendirme yapılmıyor" görüşünü paylaşanların oranı öğretmenlerde %66,6, yöneticilerde %71, velilerde %50, öğrencilerde ise %33 oldu.

Zorunlu eğitimin öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini sınırlandırdığını düşünenlerin oranı öğretmenlerde %61,1, yöneticilerde %66,2, velilerde %61,8, öğrencilerde ise %77,2 olarak ölçüldü.

"Lise son sınıf öğrencilerinin son yıl okula devam etmesinin gereksiz olduğu" görüşünü paylaşanların oranı öğretmenlerde %83,6, yöneticilerde %84,7, öğrencilerde %75,9, velilerde ise %47,3 olarak belirlendi.

Lise son sınıfın üniversite hazırlık ya da kariyer planlama yılı olması gerektiğini belirtenlerin oranı öğrencilerde %92,3, öğretmenlerde %90,4, yöneticilerde %88,8, velilerde ise %89,9 düzeyinde gerçekleşti.

Yeni Lise Modellerine Yönelik Beklentiler

Bireyselleştirilmiş, esnek ve modüler bir ortaöğretim yapısına destek verenlerin oranı öğrencilerde %83,7, öğretmenlerde %77,1, yöneticilerde %72,9 ve velilerde %65,5 olarak kaydedildi.

Lise eğitiminin süresiyle ilgili en fazla destek gören modeller "3+1" yıl (3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı) ve "2+2" yıl (2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı) oldu.

yıl (3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı) ve yıl (2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı) oldu. "2+2" modeli görüşünü bildirenlerin oranı öğretmenlerde %34,5, yöneticilerde %32,5, öğrencilerde %38,9 ve velilerde %28,6 olarak belirlendi.

modeli görüşünü bildirenlerin oranı öğretmenlerde %34,5, yöneticilerde %32,5, öğrencilerde %38,9 ve velilerde %28,6 olarak belirlendi. "3+1" modeli görüşünü bildirenlerin oranı ise öğretmenlerde %18, yöneticilerde %14,7, öğrencilerde %31,4 ve velilerde %20 düzeyinde gerçekleşti.

modeli görüşünü bildirenlerin oranı ise öğretmenlerde %18, yöneticilerde %14,7, öğrencilerde %31,4 ve velilerde %20 düzeyinde gerçekleşti. Lise eğitiminde "4 yıl" zorunlu model ise çok düşük oranda desteklendi; bu modele destek verenlerin oranı öğretmenlerde %2,9, yöneticilerde %1,7, öğrencilerde %9,8 ve velilerde %8,8 olarak kaydedildi.

Ali Yalçın, araştırmanın sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlar tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bundan sonraki süreçte herkesin görüşünü ifade etmesiyle sistemin şekilleneceği belirtildi.



