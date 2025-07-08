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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kaybederek 9.998,20 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 18:33, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 18:33
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 109,48 puan azaldı, toplam işlem hacmi 99,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 3,33 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasına yönelik haber akışı yakından takip edilirken, Avrupa Birliği'nin (AB) daha yüksek tarifeler öngören bir mektup almayacağı ve çarşamba gününe kadar bir ticaret anlaşmasına varılabileceği yönündeki haber akışı, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ile ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesine (FOMC) ait toplantı tutanaklarının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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