Tarımsal Örgütlerin Derecelendirilmesinde Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, tarımsal amaçlı örgütlerin, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler dahilinde derecelendirilerek desteklenmesini ve bu örgütlerin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Düzenleme kapsamında, tarımsal amaçlı örgütlerin derecesini belirlemek amacıyla oluşturulan komisyonun görevleri yeniden tanımlandı. Derecelendirme komisyonu, başvuruların incelenmesi sonucu hazırlanan listeyi değerlendirecek, örgütlerin derecesini belirleyecek, değerlendirme sonucuna yapılan itirazları inceleyecek ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü makamının onayına sunacaktır.

Derecelendirme Başvuruları ve Belgeler

Derecelendirme başvurularının usulü ve başvuru sırasında istenilecek belgeler, Bakanlık tarafından çıkarılan uygulama rehberiyle belirlenecektir.

Tarımsal amaçlı örgütlerin başvurularında, ilgili kanun kapsamında vadesi geçmiş borcu ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması şartı aranacaktır.

ile bulunmaması şartı aranacaktır. Başvurular, gönüllülük esasına göre tarımsal amaçlı örgütlerin tüzel kişilik adına yetkilendirilen yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi ve İtirazlar

Birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazananların listesi, Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

almaya hak kazananların listesi, Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. İtirazlar, doğrudan Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

İtiraz değerlendirme sonuçları, derecelendirme komisyonu onayından sonra 15 iş günü içinde Bakanlık tarafından belirlenen sisteme yüklenecektir.

içinde Bakanlık tarafından belirlenen sisteme yüklenecektir. Halihazırda birinci derece tarımsal örgüt belgesine sahip örgütlerin belgelerinin geçerlilik süresi, 31 Aralık'a kadar devam edecektir.



