Afyonkarahisar'da 26 Şüpheliye Operasyon Düzenlendi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında toplamda 26 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu suçlar arasında nitelikli yağma, tefecilik, uyuşturucu satışı, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi önemli başlıklar yer aldı.

Operasyonun Detayları

Ekipler, kentte belirlenen adreslere iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da yürütülen bu operasyonlar, suçla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, benzer suçlara karşı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor.



