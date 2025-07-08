Baklava kutusunda rüşvet alan başkan yardımcısı tutuklandı
Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin T. tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 16:51, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 16:54
4 Temmuz tarihinde Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gündür gözaltına bulunan ve aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 25'i, bugün sabah saatlerinde otobüslerle Manavgat Adliyesi'ne getirildi.
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken, rüşvet olayında baklava kutusunda 110 bin avroyla yakalanan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin T., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.