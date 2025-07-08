İŞKUR 759 Bin Kişinin İşe Yerleşmesine Aracılık Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak-Haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikalarını başarıyla sürdürdüklerini ifade etti. İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit edilen ihtiyaçlara yönelik atılan adımlar ile ülkenin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İşe Yerleştirme Verileri

Ocak-Haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirme gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldı.

yapıldı. 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman) tespit edildi.

Ekonomik Kalkınmaya Katkı

Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini ve bu sayede ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.