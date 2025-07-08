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İŞKUR 759 Bin Kişinin İşe Yerleşmesine Aracılık Etti

İŞKUR, ocak-haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesini sağladı. Bakan Işıkhan, istihdam politikalarının süreceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 10:56, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 10:55
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İŞKUR 759 Bin Kişinin İşe Yerleşmesine Aracılık Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak-Haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikalarını başarıyla sürdürdüklerini ifade etti. İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit edilen ihtiyaçlara yönelik atılan adımlar ile ülkenin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İşe Yerleştirme Verileri

  • Ocak-Haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirme gerçekleştirildi.
  • 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldı.
  • 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.
  • 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman) tespit edildi.

Ekonomik Kalkınmaya Katkı

Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini ve bu sayede ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

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