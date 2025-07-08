İmralı Heyeti'nin Adalet Bakanı Tunç'u ziyareti ertelendi

Ancak DEM Parti'den yapılan açıklamada, bugün saat 13.30'da gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ertelendiği duyuruldu.

Heyet bugün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecekti.

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