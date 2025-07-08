Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Lideri Özgür Özel'in "Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın" önerisine cevap verdi.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun mahşeri vicdanı huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz" ifadelerini kullanarak söz konusu öneriye dolaylı destek verdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkülerimizden, ilkelerimizden ve ülkemizden asla ödün vermedik. Vatan sevgisini her şeyin üzerinde tuttuk. Terörsüz bir Türkiye için atılan adımlarla birlikte tuzaklar boşa çıkarılacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi ile önemli gelişmeler yaşanırken bu olayın bazı kişilerce çarpıtılmasını fırsatçılık olarak görüyorum" ifadelerini kullandı

"Her şeyden önce Türkiye dedik"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Kırılmadan, kırışmadan, kıvırmadan, kısır heveslere kapılmadan her defasında yenilenerek mücadeleleri geride bıraktık. Yeri geldi candan geçtik ama ülkülerimizden, ülkemizden ve ilkelerimizden asla ödün vermedik. Her şeyden önce Türkiye dedik," ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 6 Temmuz'da Pençe Kilit Bölgesi'nde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum," dedi.

"Fitnebazların tehditlerini bozmak için teyakkuz halindeyiz"

"Ülkemiz huzur menziline doğru mesafe alırken dedikodu iklimini sıcak tutmaya çalışanları göz ardı etmiyoruz. Fitnebazların tehditlerini bozmak, bayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için teyakkuz halindeyiz."

"Orman yangınlarını istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Orman yangınları milletimizi derinden yaralamıştır. Özellikle İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı, il valisi tarafından açıklanmıştır. Orman yangınlarını istismar ederek ortamı germeye çalışmak büyük bir utanmazlıktır," dedi.

Birbirinden uzak noktalarda çıkan birçok yangının ayrıca incelenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, devletin yangınlarla kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi. "Hayatını riske atan kahramanlarımıza, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerini kullandı.

"Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Uzun süredir dile getirdiğimiz temiz siyaset ertelenemez bir mükellefiyettir. Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı vardır. Mahalli yönetimlerde tuz kokmuş, emanet heba edilmiştir," dedi.

Bahçeli, CHP'deki belediyelerin yolsuzluk batağına saplandığını ve partinin adeta organize bir şebekeye dönüştüğünü belirterek, "Gayri ahlaki ve gayrihukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmelidir. Adana ve Adıyaman belediye başkanları yolsuzluk soruşturmalarıyla yakayı ele vermiştir. İSKİ skandalının kat kat büyüğü, mevcut CHP yönetimini sarmıştır," ifadelerini kullandı.

"Emanete sahip çıkmayanlar erdemden bahsetmemelidir. Çalan, çırpan ve devlet kasasını boşaltanların adalet sözleri, suya yazılan yazı gibidir. CHP'li başkanların hesap vermesi, hukuk güvenliği ve üstünlüğünün gereğidir," diye konuştu.

"Ak koyun kara koyun belli olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanması talebine ilişkin, "Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimiz her şeyin takibinden yanadır, o halde bu beklentinin makul ve meşru bir şekilde değerlendirilerek, ak koyun ile kara koyunun mahşeri vicdanı huzurunda ayrıştırılıp teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz," dedi.

"Sokakta gezebilirsin, ama gerilim yaratmaya gerek yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'in "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim, Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz" sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, "Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta gezebilirsin, ama gerilim yaratmaya gerek yok. Önünde kimse durmuyor, haydi buyur sokak sokak dolaş da boyunun ölçüsünü görelim. Eğer bu sokak merakı seni suça sürüklüyorsa, karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni bulacağını unutma," dedi.