Menemen Eski Belediye Başkanı Denizde Hayatını Kaybetti

Eski Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin (66), bu sabah Yeni Foça'da denizde yüzdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen Tahir Şahin kurtarılamadı. Şahin'in ani vefatı, sevenlerini ve bölge halkını derin üzüntüye boğdu. Uzun yıllar boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Şahin, ilçede önemli projelere imza atmıştı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.



