Menemen Eski Belediye Başkanı Denizde Hayatını Kaybetti
Menemen eski Belediye Başkanı Tahir Şahin, Yeni Foça'da denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 11:15, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 11:17
Eski Menemen Belediyesi Başkanı Tahir Şahin (66), bu sabah Yeni Foça'da denizde yüzdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen Tahir Şahin kurtarılamadı. Şahin'in ani vefatı, sevenlerini ve bölge halkını derin üzüntüye boğdu. Uzun yıllar boyunca Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tahir Şahin, ilçede önemli projelere imza atmıştı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemeyen Şahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.