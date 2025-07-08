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Suç geliri aklandığı iddiasına 6 ilde operasyon: 85 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen soruşturmada suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptığı iddia edilen, aralarında banka çalışanlarının da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 11:42, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 11:41
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Suç geliri aklandığı iddiasına 6 ilde operasyon: 85 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca bazı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntülerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden bazı tespitlere yer verilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11'lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, "Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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