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TBMM Komisyonu Çivril'de Zirai Don İncelemesi Yaptı

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, Çivril'de don zararını yerinde inceledi ve üreticilerle görüştü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 12:00, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 11:44
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TBMM Komisyonu Çivril'de Zirai Don İncelemesi Yaptı

Geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının ardından kurulan TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, Denizli'nin Çivril ilçesinde zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Komisyon, bölgedeki üreticilerin yaşadığı mağduriyetleri yerinde gözlemleyerek, tarımsal üretime etkilerini değerlendirdi. Bu kapsamda, doğal afetlerin tarıma olan etkileri ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

İnceleme Heyetinde Kimler Yer Aldı?

  • Komisyon Başkanı Prof. Dr. Adem Korkmaz ve komisyon üyeleri
  • Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Şeref Arpacı
  • Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun
  • Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu
  • Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
  • İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar
  • TARSİM Bölge Müdürü Can Amaç
  • İl protokolü, STK temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler

Ziyaretin Amacı ve Sonuçları

Heyet, ilçedeki meyve üretim alanlarını ziyaret ederek, zirai don olayından etkilenen üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan ziyaretlerde, doğal afetlerin tarımsal üretime etkileri, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetler, üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Ziyaret kapsamında toplanan bilgi ve veriler, hazırlanacak kapsamlı bir raporla Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulacak. Bu raporun, tarım politikalarının güçlendirilmesine ve doğal afetlere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.


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