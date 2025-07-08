Yılmaz: e-Devlet alanında kullanıcı odaklılıkta Avrupa'da 2'nciyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dijital Türkiye vizyonu kapsamında temel hedeflerinin, e-Devlet uygulamalarını bir üst seviyeye taşıyarak, yapay zeka ve büyük veri teknolojileriyle desteklenen Dijital Devlet modeline geçişi sağlamak olduğunu belirtti. Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen MEBBYS Tanıtım Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın yapay zeka, kuantum, büyük veri ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin baş döndürücü hızla hayatın her alanını yeniden tanımladığı bir çağ olduğunu vurguladı. Bu teknolojik devrimin, eğitim ve eğitim yönetimi anlayışında da köklü değişiklikleri zorunlu kıldığını ifade etti.

Dijitalleşme ve Eğitimde Dönüşüm

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği Bakanlık Yönetim Sistemi (BYS)'nin yalnızca eğitim alanındaki dijitalleşmenin değil, Türkiye'nin kamu yönetiminde yaşadığı büyük dönüşümün de somut bir yansıması olduğunu belirten Yılmaz, bu dönüşümün 2000'li yılların başından itibaren insan odaklı anlayışla, kamu hizmetlerinin dijital ortama taşınması yönünde atılan kararlı adımlarla başladığını söyledi.

Kurumlar Arası Veri Paylaşımı ve e-Devlet Başarıları

Birleşmiş Milletler'in 2024 yılı e-Devlet gelişmişlik endeksinde Türkiye Cumhuriyeti, 193 ülke arasında 27. sıraya yükselmiştir.

Avrupa Birliği'nin 2024 yılı e-Devlet kıyaslama raporunda ise ülkemiz 37 ülke arasında 10. sırada yer almıştır.

e-Devlet alanında kullanıcı odaklılıkta Avrupa'da 2'nciyiz, şeffaflıkta ise 5'inciyiz.

Kamu kurumlarının Dijital Türkiye vizyonu çerçevesinde dijital sistemlerle yeniden yapılandırılması ve operasyonel kapasitelerinin artırılması bu başarının temelini oluşturuyor.

Bakanlık Yönetim Sistemi'nin Rolü

BYS, eğitim alanında Dijital Devlet yaklaşımının güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Öğrenciden öğretmene, okuldan bütçeye kadar tüm süreçleri kapsayan bu sistem, veri temelli, hızlı ve isabetli karar almanın önünü açıyor. Yapay zeka ve coğrafi bilgi sistemleriyle güçlendirilen BYS, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor ve eğitimde şeffaflık ile etkinliği kurumsal refleks haline getiriyor.

Veri Analitiği ve Geleceğe Yönelik Planlama

Sistem, geçmiş verilerden güncel öğrenci hareketlerine, nüfus projeksiyonlarından uluslararası ölçme sonuçlarına kadar çok boyutlu verileri işleyerek güçlü öngörüler sunuyor. Örneğin, bugün ilkokul çağında yaklaşık 5,5 milyon öğrenci bulunurken, bu sayının beş yıl sonra 900 bin azalacağı öngörülüyor. Bu tür verilerle okulların ve yatırımların planlanması daha isabetli hale geliyor.

Eğitimde Stratejik Destek ve Gelecek Vizyonu

Yapay zeka destekli karar ağaçları ve veri madenciliği uygulamaları sayesinde sistem, PISA gibi uluslararası öğrenci değerlendirme sonuçlarını analiz ederek yöneticilere stratejik destek sunuyor. 2053 vizyonu doğrultusunda yalnızca bugünün değil, geleceğin taleplerine de odaklanan bir eğitim yönetim modeliyle ilerleniyor. Yeni doğan bir çocuğun okul çağına geldiğinde hangi kurumda eğitim alacağını öngörebilen, hangi okulda hangi branşta öğretmene ihtiyaç duyulacağını önceden tespit eden bir yapı inşa ediliyor.

Bakanlık Yönetim Sistemi, eğitim yönetiminde sessiz ama güçlü bir devrim niteliğinde olup, bu dönüşümün kamu hizmetlerine yayılması Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacaktır.



