Şehitlere Hakaret Ettiği Öne Sürülen O.C. Tutuklandı

Türkiye 12 vatan evladına ağlarken, O.C. isimli şahıs sosyal medya hesabından kahraman şehitlerimizle ilgili "Metan gazı operasyonu qoanqhsv" şeklinde paylaşım yaptı.

Bu paylaşım polisi harekete geçirdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğini tespit etti ve operasyon için düğmeye bastı. Zanlı Kızılpınar Gültepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen O.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.