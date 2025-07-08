Yayman: Yolsuzluk Soruşturması Siyasetin Değil Hukukun Konusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TÜBAF tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri etkinliğinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara değinen Yayman, "Belediyelerle ilgili de yapılan bir süreç var. Niye daha önce olmadı da şimdi oldu? Demek ki daha önce böyle bir şey yoktu. CHP'deki taht kavgası bütün bu süreçleri tetiklemiştir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargı vardır. Ak saç kara saç günün sonunda ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Gündeme Dair Açıklamalar

Hüseyin Yayman, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya gelerek Yeni Anayasa değişikliği, Terörsüz Türkiye süreci ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu vurgulayan Yayman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'de başlayarak 23 yıldır seçimle görev başına gelmiştir. Bu tarihte görülmemiş büyük bir liderliktir" dedi.

Kültür ve Sanatın Siyasetteki Yeri

Ayşe Barım davasının siyasetin konusu olmadığını belirten Yayman, Türkiye'de siyaset ve hukukun karıştırıldığını söyledi. Türkiye'nin bir Anayasa hukuk devleti olduğunu vurgulayan Yayman, "Ayşe Barım davası bağımsız yargı tarafından takip edilmektedir. Bu dava savcıların kendiliğinden açtığı bir dava değildir. Bir takım tanıklar ve görüşler vardır. Biz AK Parti olarak kültürü ve sanatı siyaset olarak görmedik. Kültür sanat toplumları birleştiren çok büyük bir bileşendir. Biz kültür sanatı bir ayrılma meselesi değil, birlik ve beraberlik olarak görüyoruz. Türkiye'de var olan tüm kimlikleri, tüm fikirleri Türkiye'nin zenginliği olarak görüyoruz. AK Parti'nin kültür sanat alanında yaptığı faaliyetler ortadadır. Dizi sektöründe Türkiye'nin yüz akı işlere imza atılıyor. ABD'den sonra ikinci sırada dünyanın her yerine dizi inşa ediyoruz. Bu Türkiye'nin yumuşak gücüdür. Yeşilçam çok önemli bir okuldur. Türk turizmine, Türk ekonomisine çok büyük katkılar sunmuştur." dedi.

Terörsüz Türkiye Projesi

Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli projelerinden biridir. Türkiye'nin demokrasi tarihinin darbeler tarihi olduğunu belirten Yayman, "27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan darbeler Türkiye'nin tarihinde kara kaplı bir defter gibi durmuştur. 15 Temmuz Darbesi kara bir lekedir. Yasama, yürütme, yargı kendi görev alanı içinde çalışmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nde el sıkışmasıyla başlayan süreç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde yürütülen bu sürecin çok önemli olduğunu belirtti.

ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riyasetinde yürütülen bu sürecin çok önemli olduğunu belirtti. PKK terörüyle mücadelede şimdiye kadar 2 trilyon dolar harcandığını, bu rakamın başka alanlara harcanması durumunda kişi başına düşen milli gelirin 25 bin dolar olabileceğini söyledi.

harcandığını, bu rakamın başka alanlara harcanması durumunda kişi başına düşen milli gelirin olabileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye projesinin gündelik siyasete kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Anayasa Değişikliği ve Siyasi Gelişmeler

Yeni Anayasa değişikliği Türkiye için yarın değil hemen şimdi gereklidir. 21'inci asır Türkiye Yüzyılı'na dönüşecekse hemen yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Yayman, demokratikleşmenin önemine dikkat çekti ve herkesin eşit vatandaşlık temelinde bir arada olduğu bir Türkiye hayal ettiklerini söyledi.

İBB Soruşturması ve CHP'deki Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının siyasetin konusu olmadığını belirten Yayman, "Ortada bir takım iddialar var. Mesele siyasetin konusu değildir. Hukukun ve CHP'nin konusudur. Kurultay ile ilgili şikayette bulunan CHP'lilerdir. Gizli tanıklık yapanlar, kurultayla ilgili suç duyurusunda bulunanlar CHP'lilerdir. Belediyelerle ilgili de yapılan bir süreç var. Niye daha önce olmadı da şimdi oldu? Demek ki daha önce böyle bir şey yoktu. Şimdi ortada böyle bir şey var." dedi.

Özgür Özel'in Sözleri ve Darbe Çağrısı İddiası

Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP ve Sayın Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri yenilir yutulur gibi değil. Akla mantığa, izana ve siyaset bilgisine yaraşır bir hali var mıdır? Bu söz doğrudan BİR DARBE ÇAĞRISIDIR!. CHP'deki taht kavgası bütün bu süreçleri tetiklemiştir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargı vardır. Ak saç kara saç günün sonunda ortaya çıkacaktır. Sokakta bununla ilgili bir gündem görmüyorum; sokakta ekonomi gündemi hakimdir.