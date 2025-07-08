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Ümit Özdağ, 'MİT mensuplarını ifşa' davasında beraat etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mahkeme beraat kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 15:36, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 15:38
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Ümit Özdağ, 'MİT mensuplarını ifşa' davasında beraat etti

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tutuksuz sanık Ümit Özdağ'a söz verdi.

Özdağ, basından ve sosyal medyadan öğrendiği, Libya'da iki MİT mensubunun şehit olmasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısına ilişkin, "Ben o şehitlerin isimlerini anarak Allah rahmet eylesin dedim. Sosyal medyada gördüm, isimlerini oradan aldım." beyanında bulundu.

Özdağ, "MİT'i çok iyi bilirim, kaldı ki bu konuda MİT benim hakkımda suç duyurusunda bulunmadı. Benim ifşa ettiğimi düşünmüyorlar, benim ifşa etmeyeceğimi de biliyorlar. İfşa edilmiş bir şey zaten ifşa edilemez. Ben rahmet diledim, onun dışında da bir niyetim yoktu." dedi.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin bu sözleri sarf ettiği esnada milletvekili kimliği ve dokunulmazlığı olduğunu anımsatarak, ifşanın ifşasının olamayacağını bu nedenle müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundular.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, suçun yasal unsurları oluşmadığından Özdağ'ın beraatı yönünde mütalaa vererek mahkemeden, MİT mensuplarının isimlerini ilk açıklayan kişi veya kişilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mahkeme, "suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle" sanığın beraatına hükmetti.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

Özdağ'ın, Meclisteki basın açıklamasında mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.

Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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