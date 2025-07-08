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Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 20:58, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 21:28
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Manavgat Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Başkan Yardımcısı Engin T., Belediye Meclis üyeleri Burak Ç. ve Osman C., Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin C.G. ile eski belediye çalışanı Demir D. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklama kararlarının ardından şüpheliler, Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane işlemleri tamamlanan Kara ve beraberindeki 5 kişi, güvenlik önlemleri eşliğinde Ilıca Cezaevi'ne teslim edildi.

NİYAZİ NEFİ KARA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığından, Manavgat Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

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