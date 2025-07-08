DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan elim olayla ilgili olarak, emekli bir personelin değerlendirmesine dayandırılan "mağarada tuzaklama yapıldığı" yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğunu açıkladı.

Olayın Detayları ve Resmi Açıklamalar

DMM'den yapılan açıklamada; "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2025 tarihinde 852 Rakımlı Tepe'de meydana gelen elim hadisede tuzaklama iddiasının asılsız olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir." denildi.

DMM'nin açıklamasında;

Bakanlık kaynaklarının vurguladığı üzere, söz konusu mağara yaklaşık iki yıldır TSK kontrolündedir .

. Teröristlerin kimyasal tuzaklama yapması mümkün değildir.

Etkilenen personelin mağaraya aynı anda sokulduğu iddiası da doğru değildir.

ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna Uyarı ve Toplumsal Sorumluluk

Açıklamada; "Emekli asker sıfatıyla yapılan yorumlar, kamuoyunda resmi bilgi gibi algılanmamalıdır. Şehitlerimizin aziz hatırasını kullanarak bilgi kirliliği yaratmaya çalışan kişi veya odaklara karşı, toplumsal sorumluluk bilinciyle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyunun yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları esas alması ve asılsız iddialarla oluşturulmak istenen dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır." denildi.



