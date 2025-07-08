İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Rabil Artan, Özcan Zenger, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal'ın hakimlikteki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Zeydan Karalar'ın mahkeme ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Karalar'ın Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Karalar savunmasında, "Soruşturma Adana'da olmalıydı, bugün benzer bir dosya sizlere gönderildi adli kontrol ile serbest bırakıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım, deprem bölgesinin başkanıyım. Oraların yollarını, kanalizasyon ve su şebekesi işlerini yapmaya çalışıyoruz. Sayın savcı buraya sevk ederken aynı dosyadaki benzer mahiyetteki şahıslardan birisini adli kontrole sevk edip diğerini tutuklamaya sevk etmesi kabul edilebilir değil. Psikolojisi bozulmuş cezaevinden çıkmak için iftira atan birisinin beyanlarıyla burada tutuklamaya sevk edildim. Karartabileceğim bir delil yok ve ben şu an Seyhan'ın belediye başkanı değilim. Sağlığım tehlikeli, doktorum dikkat etmem gerektiğini söyledi. Ülkeme hizmet etmem engellenmesin. Adana çok büyük bir yer ve depremde ciddi yaralar aldı. Yapacak çok işimiz var. Ülkeme hizmet etmek istiyorum, üzerime atılı suçu kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.