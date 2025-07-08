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PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı

PTT ile Ziraat Bankası arasında imzalanan yeni promosyon anlaşmasıyla çalışanlara 66.500 TL tek seferde ödenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 17:55, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 17:57
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PTT personeli için maaş promosyon anlaşması imzalandı

PTT personeli için yapılan maaş promosyon ihalesi sonucunda PTT, Ziraat Bankası ile 3 yıllığına toplamda 66.500 TL promosyon ödemesi yapılması konusunda anlaştı. Bu tutar, en geç Temmuz ayının 3. haftasına kadar tek seferde personele ödenecek.

Promosyon Anlaşmasının Detayları

  • Promosyon Tutarı: 66.500 TL
  • Banka: Ziraat Bankası
  • Süre: 3 yıl
  • Ödeme Şartı: Tek seferde, en geç Temmuz ayının 3. haftasına kadar

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