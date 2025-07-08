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Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında komisyonun yerini almaması üzerine kapandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2025 21:36, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2025 21:37
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Komisyon yerini almadı, emekliye zam teklifi görüşülemedi

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "torba kanun" uygulamasına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Kanun yapma yetkisinin TBMM'de ve milletvekillerinde olduğunu ifade eden Kaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik düzenlemeler olmasına rağmen teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü belirtti.

İktidar milletvekillerinin sadece kanun tekliflerine imza attığını öne süren Kaya, "Hiç olmazsa bu emeklilik maaşını 1 lira artıralım ki son sözü söyleme, kanun yapma hakkının TBMM'de olduğunu hatırlatalım." dedi.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, teklifteki, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi hatırlatarak, bunun gençlerin üst kadrolara taşınmasını engelleyeceğini savundu.

- CHP'den kürsü işgali

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi, CHP milletvekilleri de sıralara vurdu.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı. Bozdağ, yeniden birleşimi açınca da CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etmeyi sürdürerek slogan attı.

Bozdağ, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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