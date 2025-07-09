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Fenomen 'Basel', 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı

Bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alınan "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 16:20, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 16:21
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Fenomen 'Basel', 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, sosyal medya platformu X'te "Basel" rumuzunu kullanarak yaptığı paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan Aslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Aslan'ın savcılıkça ifadesi alındı.

Aslan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirlenmişti.

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