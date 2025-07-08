Muğla'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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