GENAR'ın son anketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında süren "birinci parti" tartışmaları devam ederken, GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, AK Parti yüzde 35,2 ile birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32 ile ikinci oldu.

Anket sonuçları şöyle:

AK Parti: %35,2

CHP: %32,0

DEM Parti: %9,8

MHP: %9,0

İYİ Parti: %3,9

Zafer Partisi: %3,2

Yeniden Refah Partisi: %3,1

TİP: %1,3

Anahtar Partisi: %1,3

Diğer: %1,2