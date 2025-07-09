15 Temmuz'da Metro ve Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro hat seferleri ücretsiz olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 07:22, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 09:14
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz kullanılacak.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.