Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 9 Temmuz 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

BALIKESİR: 41°C, az bulutlu ve açık

41°C, az bulutlu ve açık EDİRNE: 40°C, az bulutlu ve açık

40°C, az bulutlu ve açık İSTANBUL: 35°C, az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

DENİZLİ: 41°C, az bulutlu ve açık

41°C, az bulutlu ve açık İZMİR: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık MANİSA: 41°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

ADANA: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık ANTALYA: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık HATAY: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA: 36°C, az bulutlu ve açık

36°C, az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 37°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

BOLU: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık DÜZCE: 38°C, az bulutlu ve açık

38°C, az bulutlu ve açık SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

AMASYA: 38°C, parçalı ve az bulutlu

38°C, parçalı ve az bulutlu ARTVİN: 32°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

32°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM: 26°C, parçalı ve az bulutlu

26°C, parçalı ve az bulutlu KARS: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 39°C, az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

DİYARBAKIR: 42°C, az bulutlu ve açık

42°C, az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 39°C, az bulutlu ve açık

39°C, az bulutlu ve açık MARDİN: 37°C, az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

"Çöl sıcakları" etkisini artırıyor. Termometreler birçok ilde 42 dereceye kadar çıkacak. Özellikle sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalmamaya özen gösteriniz.



