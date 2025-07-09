Bölge bölge hava durumu: Sıcaklık rekorları ve yağış uyarısı
Yurdun kuzey ve doğusunda yerel sağanak yağışlar görülürken, diğer bölgelerde çöl sıcakları etkili olacak. Sıcaklıklar birçok ilde 40 dereceyi aşacak. Vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 9 Temmuz 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri:
Marmara Bölgesi
- BALIKESİR: 41°C, az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 40°C, az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 35°C, az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi
- DENİZLİ: 41°C, az bulutlu ve açık
- İZMİR: 38°C, az bulutlu ve açık
- MANİSA: 41°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
- ADANA: 35°C, az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 30°C, az bulutlu ve açık
- HATAY: 31°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
- ANKARA: 36°C, az bulutlu ve açık
- ÇANKIRI: 39°C, az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR: 37°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
- BOLU: 35°C, az bulutlu ve açık
- DÜZCE: 38°C, az bulutlu ve açık
- SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- AMASYA: 38°C, parçalı ve az bulutlu
- ARTVİN: 32°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- ERZURUM: 26°C, parçalı ve az bulutlu
- KARS: 25°C, parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 39°C, az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- DİYARBAKIR: 42°C, az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 39°C, az bulutlu ve açık
- MARDİN: 37°C, az bulutlu ve açık
Dikkat Edilmesi Gerekenler
"Çöl sıcakları" etkisini artırıyor. Termometreler birçok ilde 42 dereceye kadar çıkacak. Özellikle sıcak havalarda dışarıda uzun süre kalmamaya özen gösteriniz.