Kamuya olan borçta teminatsız tecil limiti 250 bin TL'ye yükseltildi

Buna göre amma borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 250 bin lirayı aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net