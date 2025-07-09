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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 246 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 246 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 17:07, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 17:11
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 246 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 240 bin lira, en yüksek 4 milyon 252 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 azalışla 4 milyon 246 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 285 bin 993,5 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 29 milyon 217 bin 925,87 lira, işlem miktarı ise 1.187,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 669 milyon 129 bin 371,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.285.993,503.331,55
En Düşük4.240.000,003.290,00
En Yüksek4.252.000,003.319,00
Kapanış4.246.000,003.290,00
Ağırlıklı Ortalama4.245.893,043.300,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.029.217.925,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.187,04
Toplam İşlem Adedi40

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