Dolar 40 TL üzerindeki seyrini devam ettirdi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,9940 39,9950 40,0420 40,0430 Avro 46,9810 46,9820 46,9240 46,9250 Sterlin 54,5580 54,5680 54,4650 54,4750 İsviçre frangı 50,2260 50,2360 50,4210 50,4310 ANKARA ABD doları 39,9640 40,0440 40,0120 40,0920 Avro 46,9410 47,0210 46,8840 46,9640 Sterlin 54,4980 54,7080 54,4050 54,6150