Dolar 40 TL üzerindeki seyrini devam ettirdi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 40,04 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2025 17:27, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2025 18:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin salı günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,9940
|39,9950
|40,0420
|40,0430
|Avro
|46,9810
|46,9820
|46,9240
|46,9250
|Sterlin
|54,5580
|54,5680
|54,4650
|54,4750
|İsviçre frangı
|50,2260
|50,2360
|50,4210
|50,4310
|ANKARA
|ABD doları
|39,9640
|40,0440
|40,0120
|40,0920
|Avro
|46,9410
|47,0210
|46,8840
|46,9640
|Sterlin
|54,4980
|54,7080
|54,4050
|54,6150